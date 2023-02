Man koopt echt kunstwerk van Karel Appel in kringloopwinkel

Een man kocht in Nederland een echt kunstwerk van Karel Appel in een kringloopwinkel. Normaal kosten zijn werken minstens 500 euro, maar de man kocht het voor maar 99 euro.

Een kringloopwinkel in Enschede in het oosten van Nederland kreeg vrijdag een echt kunstwerk van de Nederlandse kunstenaar Karel Appel binnen. Volgens medewerker Femke Mud was er al snel interesse: “Mensen waren direct heel benieuwd naar de lithografie.”

Dezelfde dag werd het kunstwerk al gekocht door een man die de kleuren mooi vond. “Volgens mij had hij in eerste instantie niet in de gaten dat het een Karel Appel was”, zegt Mud. Wie de vorige eigenaar was is niet bekend, maar de kringloopwinkel is hem erg dankbaar.

De kringloopwinkel had een echt kunstwerk van Karel Appel gekregen — © Facebook Het Goed Enschede

Echtheid

Volgens Robert van Ham van Jasky Gallery in Amsterdam is het kunstwerk echt van Karel Appel. De opbrengst van een lithografie van hem vindt Van Ham wel meevallen: “De prijs begint bij ongeveer 500 euro, maar kan oplopen tot 4.000 euro. Dit werk is wel verkleurd door de zon. De prijs zal daarom tussen de 1.000 en 2.000 euro liggen.”

De medewerkers hadden zelf ook al onderzocht of het kunstwerk echt was. “Een van onze collega’s heeft een goed oog voor kunst”, zegt Mud. “Daarnaast konden we via onderzoek op internet en met de sticker van het veilinghuis duidelijk zien dat dit een echt werk van Karel Appel is. We kunnen alleen geen 100 procent garantie geven.”