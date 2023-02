Frankrijk lanceert vaccinatiecampagne tegen humaan papillomavirus in scholen

Leerlingen aan middelbare scholen in Frankrijk zullen zich vanaf volgend schooljaar tegen het humaan papillomavirus (HPV) kunnen laten inenten. De Franse president Emmanuel Macron kondigde dinsdag in het West-Franse Jamac aan dat er vanaf de herfst een vaccinatiecampagne komt voor de leerlingen van het zogenaamde ‘cinquième’ in de middelbare school, dat zijn 12-13-jarigen. Volgens France Info zal een spuitje vrijwillig zijn.

Er is een veelvoud aan HP-virussen, die worden overgedragen door geslachtsverkeer. Als het immuunsysteem intact is, bestrijdt dat in de regel met succes de virussen. Lukt dat niet, dan veroorzaakt de infectie bij sommigen kanker. Volgens het nationaal kankerinstituut in Frankrijk krijgen elk jaar 4.600 vrouwen en 1.800 mannen bij onze zuiderburen daardoor kanker. Baarmoederhalskanker komt het vaakst voor, maar bij zowel mannen als vrouwen kunnen ook andere lichaamsdelen getroffen worden.

Een inenting kan beschermen tegen baarmoederhalskanker, maar kan ook andere ziektes voorkomen. Vaccinatie wordt aanbevolen voor jongeren de eerste keer seks hebben. Volgens mediaberichten zijn momenteel maar 37 procent van de meisjes en 9 procent van de jongens in Frankrijk tegen HPV gevaccineerd.