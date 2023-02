Britse premier Sunak: “Noord-Ierland kan meest opwindende economische zone ter wereld worden”

“Als we dit goed krijgen, dan is Noord-Ierland in de ongelooflijk speciale positie, uniek in de hele wereld, om bevoorrechte toegang te hebben tot niet enkel de thuismarkt van het Verenigd Koninkrijk, die enorm is, maar ook de eengemaakte markt van de Europese Unie”, stelde Sunak tijdens een bezoek aan een Coca-Colafabriek in County Antrim. “Niemand anders heeft dat. Enkel jullie!”

De woordvoerder van Sunak zag zich nadien gedwongen om duidelijk te maken dat de Britse premier met dit argument geen impliciete kritiek had geleverd op de Brexit zelf. De verklaring zorgde immers onmiddellijk voor spottende reacties op sociale media. Voor zijn vertrek uit de Europese Unie had het hele VK immers vrije toegang tot de Europese eenheidsmarkt.

Akkoord

Sunak en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerden maandag een akkoord dat de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk moet vergemakkelijken. Het vorige regime, vastgelegd in een protocol bij het uittredingsakkoord, stuitte immers op fel protest bij de Britse unionisten in Noord-Ierland, die zich afgesneden voelden van de rest van het VK.

LEES OOK. Handelsakkoord tussen Verenigd Koninkrijk en EU over Noord-Ierland bereikt: “Nieuw hoofdstuk in relaties tussen VK en EU”

Alle ogen zijn nu gericht op de unionistische DUP. Vanwege het protocol blokkeert de partij al maanden het politieke leven in Noord-Ierland, en de andere partijen voerden dinsdag meteen de druk op de DUP op om snel in te stemmen. Partijleider Jeffrey Donaldson liet zich echter nog niet op een timing vastpinnen en zei dat de DUP het akkoord uitvoerig tegen het licht zal houden. Dat de partij intern verdeeld zou zijn, ontkende hij.

Sunak heeft dinsdagavond in Londen ook een ontmoeting met de Brexit-hardliners in zijn eigen Conservatieve partij. Minstens even belangrijk voor de premier is dat ook zij het akkoord niet blokkeren. Sunak heeft bevestigd dat het parlement in Londen een stemming zal houden, maar eveneens zonder een timing mee te geven. Eén van de meest prominente hardliners, voormalig premier Boris Johnson, heeft zich nog niet uitgelaten over het akkoord.