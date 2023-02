De druk die dezer dagen wordt opgevoerd rond de Oekraïense stad Bachmoet, is voelbaar tot in de dorpen errond. Onze reporter volgde een evacuatieteam tot aan de poorten van de belegerde stad, waar gestrande bewoners in allerijl vluchten en daarbij noodgedwongen al hun hebben en houden achterlaten. “Dit is de hel.”