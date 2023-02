Eindelijk fit, flitsend én efficiënt: Jérémy Doku krijgt lof in Frankrijk, straks titularis bij de Rode Duivels?

Jérémy Doku (20) krijgt lof in Frankrijk. Van zijn coach bij Stade Rennes, zijn ploegmaats, zijn fans en de pers. De ‘Bom van Borgerhout’ flitst weer zoals we hem als zestienjarige bij Anderlecht leerden kennen. En zoals bij de Rode Duivels, waar hij eigenlijk nog nooit teleurstelde. Bondscoach Domenico Tedesco, die zijn allereerste selectie in principe op 17 maart vrijgeeft, ziet het graag gebeuren.