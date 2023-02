Belg om het leven gekomen bij bosbrand in Chili

Het dodental na hevige bosbranden in de Chileense regio Biobio is de voorbije uren opgelopen tot 17. Ook een Belg is er om het leven gekomen, zo melden lokale media.

Volgens Daniela Dresdner, de afgevaardigde in de regio, was de Belgische man ouder dan 70 jaar. Hij was in het ziekenhuis opgenomen met ernstige brandwonden die hij had opgelopen toen hij voor de vlammen vluchtte in de gemeente Santa Juana. Helaas kon hulp in het ziekenhuis niet meer baten: hij bezweek er aan zijn verwondingen.

De regio Biobio wordt al enkele dagen geteisterd door een hittegolf en bijhorende bosbranden, en er zijn nog steeds zeven actieve branden. Al 17 personen kwamen er om het leven. In heel Chili hebben al 26 mensen de branden niet overleefd. Volgens lokale media zijn er ook al meer dan 7.000 Chilenen dakloos geworden doordat hun huis helemaal verwoest werd door de vlammen. Ondanks herhaalde oproepen van de overheid om te vluchten naar veiliger oorden, blijven veel inwoners toch in hun huis. Zij vrezen anders bestolen te worden. Maar daardoor brengen ze zichzelf wel in gevaar.