Dé luxetrend voor 2023? Niet tonen dat je luxe draagt

Wie dure kleren draagt, toont dat graag. Toch? Nu niet meer, want dé trend voor 2023 is ‘quiet luxury’ of stille luxe. Het exact tegenovergestelde van de ‘luide’ luxemode met grote logo’s. Geen schreeuwerige sneakers van Balenciaga of patserige riemen met de dubbele ‘G’ van Gucci. ‘Stille luxe’ is een perfect gesneden blazer die een drietal maandlonen kost. Het is een zwarte jurk zo eenvoudig maar elegant dat de stof in de wind niet wappert, maar danst. “Het is luxe die je voelt, maar niet tentoonstelt.”