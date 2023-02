Inpakken en wegwezen (deel 3): José Mourinho kan blamage niet verkroppen en wordt met rood weggestuurd bij Roma

AS Roma dook met een onverwachte 1-0 achterstand de rust in op bezoek bij het Cremonese van (bankzitter) Cyriel Dessers. Tot frustratie van trainer José Mourinho. De Portugees kreeg het zwaar aan de stok met de vierde ref en werd in de 47ste minuut met rood weggestuurd, al voor de derde keer dit seizoen overigens.

Roma kwam zo’n 20 minuten later langszij dankzij een doelpunt van linksback Leonardo Spinazzola, maar in het slot klom Cremonese opnieuw op voorsprong via strafschop. En die 2-1 was meteen de eindstand, goed voor de allereerste zege van het seizoen voor de thuisploeg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen