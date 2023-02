Meer dan 130 relschoppers vrijgelaten na bestorming van Braziliaans parlementsgebouw

Die vrijlating, in afwachting van een proces, is wel onderworpen aan enkele voorwaarden, zoals het dragen van een enkelband, annulatie van het paspoort, verbod om sociale netwerken te gebruiken, vuurwapens te dragen of uit te gaan ‘s avonds en in de weekends.

De rechter oordeelde dat ze vrijgelaten kunnen worden omdat het onderzoek al heeft uitgewezen dat ze geen geldschieters waren voor het geweld en geen deel uitmaakten van de kerngroep van aanvallers. Daarnaast werd ook rekening gehouden met het feit dat de meesten van hen een blanco strafblad en jonge kinderen hebben.

Vandaag zitten nog 803 verdachten achter de tralies, 603 anderen zijn vrij onder voorwaarden.

Duizenden aanhangers van voormalig president Jair Bolsonaro weigeren om de verkiezingsnederlaag van Bolsonaro te aanvaarden. Op 8 januari bestormden ze enkele regeringsgebouwen in de hoofdstad. Bolsonaro zelf ontkent elke betrokkenheid bij de gebeurtenissen, die nog volop onderzocht worden.