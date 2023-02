Twee doden na arrestatie van gewapende man in Stuttgart

Bij de arrestatie van een gewapende man en een brand in de Duitse stad Stuttgart zijn twee mensen omgekomen. Dat meldt een politiewoordvoerster dinsdagavond en schrijven lokale media. De twee personen bezweken aan hun verwondingen in het ziekenhuis.

De brandweer merkte de brand in een zolderflat per toeval op, op de terugweg van een andere oproep. Omdat een met een mes gewapende man voor de woning stond, moest de brandweer de hulp inroepen van de politie. Toen de agenten de man wilden inrekenen, ontstond een gevaarlijke situatie, aldus de Stuttgarter Nachrichten. Daarbij schoot een van de agenten op de man, maar hij raakte daarbij niet gewond, aldus de politie.

Na de aanhouding van de man kon de brandweer zijn werk verderzetten. In de flat werden de zwaargewonde lichamen van een 53-jarige vrouw en een 32-jarige man aangetroffen. De twee overleden later in het ziekenhuis. Hoe zij zwaargewond geraakt zijn, en wat hun band met de eerste man is, is dinsdagavond nog onduidelijk.