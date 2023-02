Met dank aan de nieuwe keeperstrainer: Anderlecht-doelman Bart Verbruggen in beeld bij Oranje

De nieuwe Nederlandse bondscoach Ronald Koeman maakt vrijdag zijn eerste voorselectie bekend. Op keepersgebied zal die een geheel andere invulling krijgen dan in de WK-selectie eind vorig jaar het geval was. Niet alleen omdat keeperstrainer Frans Hoek is opgevolgd door Patrick Lodewijks, maar vooral ook doordat alle drie de WK-keepers al geruime tijd niet meer in actie zijn gekomen. Een verrassende, nieuwe naam, die ook door Lodewijks zelf al is opgeworpen, is die van de pas 20-jarige Bart Verbruggen, die indruk maakt als lichtpuntje bij het dit seizoen kwakkelende Anderlecht.

Verbruggen lijkt goede papieren te hebben. Bronnen in België geven aan dat vanuit de Oranje-staf al contact is opgenomen met de keeperstrainer van Anderlecht om te informeren naar de 1,94 meter lange goalie.

De beloftevolle doelman, die sterk is in het meevoetballen, heeft na het WK in Brussel de voorkeur gekregen boven de ervaren Hendrik Van Crombrugge, die nota bene aanvoerder was. Verbruggen, op voorspraak van keepertrainer Jelle ten Rouwelaar door Anderlecht opgepikt bij NAC Breda, kreeg bijna twee jaar geleden als 18-jarige al enkele wedstrijden ruim baan in de play-offs.

Doorbraak

Nu beleeft Verbruggen zijn definitieve doorbraak. Met de Bredanaar onder de lat is Anderlecht aan het opklimmen op de ranglijst. De diep weggezonken topclub, die nog altijd maar negende staat, is in de competitie zes duels op rij ongeslagen en bereikte onlangs de achtste finales van de Conference League. Anderlecht nam de penalty’s beter dan Ludogorets, met Sergio Padt onder de lat, waarbij Verbruggen alle drie de genomen strafschoppen stopte, iets wat al 35 jaar niet meer was voorgekomen in een penaltyreeks van een Europees toernooi.

“Dit zijn de dingen waar je als kind van droomt”, reageerde Verbruggen na de wedstrijd. „Of ik me al een specialist kan noemen, weet ik niet. Het is nu twee keer zo gelopen en twee keer gelukt (Anderlecht versloeg ook Lierse SK na penalty’s in het Belgische bekertoernooi, red.). Ik hoop dat ik zo door kan gaan.”

Bij Anderlecht drong rond de jaarwisseling het besef door dat het aanstormende keeperstalent niet op de bank gehouden kon blijven worden. Burnley, waarheen oud-Anderlecht-trainer Vincent Kompany en in zijn kielzog keeperstrainer Ten Rouwelaar is vertrokken, wilde Verbruggen zowel in de zomer als in januari al losweken in Brussel. “Ik was best ongeduldig om te spelen op het hoogste niveau. Dat heb ik intern ook duidelijk gemaakt. Als dat niet kon, had ik zeker andere opties bekeken”, gaf Verbruggen onlangs aan.

Litteken

Een groot litteken voor de jonge doelman is het verlies van zijn vader Coen, kort voor zijn debuut bij Anderlecht. Verbruggen senior overleed op slechts 50-jarige leeftijd onverwacht door een hartstilstand. Na zijn debuut in 2021 zei Verbruggen tegen De Telegraaf: “Het is gewoon super jammer dat mijn vader dit niet heeft mogen meemaken. Hij had dit in het stadion of thuis voor de tv moeten kunnen zien. Ik weet dat hij heel trots zou zijn geweest.”

“Je vader zo jong verliezen, dat vormt je. Hij was zelf keeper, voetbalgek én ging overal met me mee naar toe. Na zijn dood werd ik zelfs nog meer gemotiveerd om door te breken. Het was een lastige periode, maar mijn familie hielp me enorm. Als ik nu zelf op het veld stap, is mijn papa altijd een beetje bij me. Op mijn handschoenen staat tussen de initialen B.V. ook de letter C van Coen. Het helpt me. Ook al ben ik niet zo bijgelovig.”

WK-keepers uit beeld

Met een mogelijke Oranje-selectie in het verschiet lonkt er sportief een nieuw hoofdstuk voor Verbruggen. Er liggen kansen nu Andries Noppert en Justin Bijlow door blessures uit de roulatie zijn en Remko Pasveer bij Ajax is gedegradeerd tot tweede doelman. Ook Jasper Cillessen (NEC) en Mark Flekken (SC Freiburg) zullen hoop koesteren op Oranje.

Dat Lodewijks over hem heeft gesproken, ziet Verbruggen als een bemoedigend signaal. “Oranje is natuurlijk een kinderdroom. In België heb je Thibaut Courtois, die al jaren de onbetwiste nummer 1 is. In Nederland ligt dat minder vast. Noppert kwam pas op het WK in het doel. Er is dus meer ruimte voor roulatie, maar laat mij eerst maar eens een A-selectie afdwingen en eens meetrainen.”