Joren Dom hoopt nog zo lang mogelijk op het hoogste niveau te voetballen. “Ik voel wel dat ik nog een aantal goede jaren in me heb.” — © BELGA

Antwerpen

Joren Dom hield vorig seizoen als een van de weinigen het hoofd boven water bij een zwalpend Beerschot. Na de degradatie trok de polyvalente Kontichnaar naar OH Leuven. Voor het eerst in tien jaar voetbalt hij niet meer in Antwerpen. Bij OH Leuven is de trouwe soldaat van Marc Brys sinds kort eindelijk basisspeler.