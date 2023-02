Juventus blijft winnen: Oude Dame wint derby met zes goals tegen Torino en ziet Paul Pogba eindelijk nog eens spelen

De bezoekers kwamen voor de pauze nochtans twee keer op voorsprong. Eerst via Yann Karamoh, daarna dankzij Antonio Sarabria. Maar na doelpunten van Juan Cuadrado en Danilo stond het 2-2 na 45 minuten. Na rust pakte Juventus de zege met goals van Gleison Bremer (ex-Torino) en Adrien Rabiot. Tussendoor maakte Paul Pogba zijn eerste minuten van het seizoen.

In de stand telt Juventus nu 35 punten, waarmee het zevende is. De club ging wel officieel in beroep tegen de aftrek van 15 punten die het eerder dit seizoen kreeg. Torino is negende met 31 punten.