Elon Musk noemt media “racistisch” nadat kranten ‘Dilbert’-cartoons weren

“De media zijn racistisch.” Dat heeft Elon Musk verklaard op Twitter. “Heel lang waren de Amerikaanse media racistisch tegen niet-witte mensen, nu zijn ze racistisch tegen blanken en Aziaten. Hetzelfde gebeurde met elitecolleges en middelbare scholen in Amerika. Misschien kunnen ze proberen om niet racistisch te zijn”, aldus Musk.

Musk antwoordde daarmee op een tweet van het rechtse account ‘Monitoring Bias’, dat schreef dat cartoonist Scott Adams geschokt was over een enquête waarin slechts de helft van zwarte respondenten gezegd zou hebben dat het oké is om wit te zijn. “Hij noemde dit haat en raadde witte mensen aan ver weg te wonen van zwarten. Verdict van de mainstream media: Adams is een racist, maar niet de 20 miljoen zwarte mensen die denken dat het niet oké is om wit te zijn”, klinkt het.

Volgens de mainstream media moeten de resultaten van de kleinschalige enquête door het conservatieve Rasmusen Reports met een korrel zout worden genomen: “het is oké om wit te zijn” zou berucht zijn als een haatslogen die door witte supremacisten wordt gebruikt. In de enquête antwoordde 53 procent van de zwarte respondenten ja op de vraag of ze akkoord gaan met die uitdrukking, terwijl 26 procent dat niet deed, en de rest onbeslist zei te zijn.

“Stop met comedy te annuleren”

Adams had in een Youtube-video als reactie op de cijfers een tirade afgestoken waarin hij zei dat hij niets te maken wilde hebben met zwarte mensen en hij de kijkers aanraadde om weg te blijven van zwarte mensen. Onder andere de Washington Post, Los Angeles Times en USA Today Network beslisten daarop om zijn bekende cartoonreeks ‘Dilbert’ niet langer te publiceren. Ook een gepland boek zal niet meer uitgebracht worden.

Musk zei in een andere reactie op Twitter ook dat hij “het niet eens is met alles wat Scott zegt, maar Dilbert is echt grappig en inzichtelijk. We zouden moeten stoppen met comedy te annuleren!”