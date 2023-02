VS vragen uitlevering zoon ‘El Chapo’

De VS hebben aan het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het parket-generaal een gedetailleerd dossier met de beschuldigingen aan het adres van de 32-jarige Guzmán overgemaakt.

Ovidio Guzmán werd op 5 januari opgepakt tijdens een grootschalige operatie waarbij 29 mensen om het leven kwamen.

De autoriteiten vermoeden dat Ovidio, samen met zijn drie broers, het roer bij het Sinaloa-kartel heeft overgenomen nadat hun vader werd gearresteerd.

Na zijn arrestatie besloot een Mexicaanse rechter dat Ovidio in eerste instantie niet zou worden uitgeleverd aan de VS. De Verenigde Staten kregen tot 5 maart de tijd om met een formeel uitleveringsverzoek over de brug te komen.

Joaquin ‘El Chapo’ Guzman zit een levenslange celstraf uit in een gevangenis in Colorado nadat hij in 2019 werd veroordeeld voor drugstrafiek en witwassen.