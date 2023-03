Weduwe Kobe Bryant krijgt 28,85 miljoen dollar schadevergoeding voor foto’s helikoptercrash

De overeenkomst betreft de 15 miljoen dollar die de county eerder moest betalen en extra geld voor de nog openstaande of eventuele toekomstige claims.

“Vandaag is de succesvolle bekroning van de moedige strijd van mevrouw Bryant om degenen die zich met dit groteske gedrag hebben ingelaten, ter verantwoording te roepen”, verklaarde Luis Li, de advocaat van Vanessa Bryant. “Ze vocht voor haar man, haar dochter, en iedereen in de gemeenschap wiens overleden familie onrespectvol werd behandeld. We hopen dat haar overwinning en deze schikking een punt zullen zetten achter deze praktijk.”

Paniekaanvallen

In totaal kwamen negen mensen om bij de helikoptercrash. Agenten van het bureau van de sheriff van de Los Angeles County en brandweermannen hadden foto’s genomen op de plaats van het ongeval, inclusief van de uit elkaar gerukte resten van Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna.

Sommige reddingswerkers hadden foto’s aan derden getoond, onder meer aan een barman. Een agent stuurde ze naar een vriend terwijl ze samen aan het gamen waren, en een brandweerman toonde foto’s aan collega’s tijdens een galabal. Alle foto’s zouden verwijderd zijn, maar Vanessa Bryant leeft “elke dag in angst om ze op sociale media te zien opduiken”, getuigde ze. “Maar vooral omdat mijn dochters op sociale media zitten en die dan zouden zien. Ik wil die foto’s nooit zien. Ik heb er nu ’s nachts nog paniekaanvallen van. Ik wil me mijn man en dochter herinneren zoals ze waren.”