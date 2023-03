Ex-Beerschotspeler Tom Pietermaat geeft cursus om angstaanvallen te bestrijden: “Zelf in depressie gezeten”

Een (online)cursus om angstaanvallen te bestrijden. Dat is wat Tom Pietermaat, profvoetballer bij Patro en ex-speler van Beerschot, gemaakt heeft. “Ik heb geen medische opleiding gevolgd, maar heb wel zelf in een depressie gezeten. En die persoonlijke ervaringen met angst- en paniekaanvallen wil ik nu delen met lotgenoten, want dit is nog steeds een taboe in de sport.” Een monoloog in acht delen.