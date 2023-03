Inter-baas Marotta laat zich uit over toekomst Lukaku: “Hij wil blijven, maar is eigendom van Chelsea, we zullen zien wat mogelijk is”

In juni keert hij terug naar Chelsea, maar zijn hart ligt in Milaan: Romelu Lukaku (29) wil na zijn huurperiode definitief bij Inter blijven. Inter-CEO Beppe Marotta houdt die piste voorlopig open, maar is een terugkeer financieel haalbaar?

Inter-baas Beppe Marotta bevestigde dat Lukaku in juni gewoon terugkeert naar Londen, omdat z’n huurcontract dan afloopt, maar vertelde aan Sky dat Lukaku zijn zinnen gezet heeft op een definitieve terugkeer naar Milaan. “Het is nog vroeg om te beslissen, maar we weten dat hij wil blijven. We weten Romelu’s intentie en dus zullen we zien of een definitieve terugkeer mogelijk is.”

Niet-betalende hoofdsponsor

De marktwaarde van Big Rom bedraagt 55 miljoen euro, Inter zal dus diep in de buidel moeten tasten voor de Rode Duivel die in 2021 nog voor 115 miljoen euro verkocht werd aan Chelsea. Maar de Nerazzurri heeft andere financiële zorgen. Inter liet dinsdag weten dat hoofdsponsor DigitalBits, een cryptobedrijf, nog geen enkel bedrag heeft overgemaakt. De shirtsponsor had in juni, oktober en februari zo’n acht miljoen euro moeten overmaken, plus een bonus van iets meer dan een miljoen, maar die bedragen staan nog altijd niet op de rekening van Inter. “We hebben begrepen dat het crisis is in de cryptocurrency-industrie”, meldde de club daarover.

© REUTERS

Moeilijk seizoen

Lukaku hoopt alvast dat Inter hem komende zomer definitief terug haalt. Big Rom kende geen succes in zijn terugkeer in Londen en het is geen certitude dat hij komend seizoen in de plannen van de Blues zou voorkomen. Lukaku’s huidige seizoen wordt vooral gekenmerkt door blessureleed, waardoor hij nog maar 14 keer in actie kwam. De laatste weken komt hij er wel bovenop, Lukaku bracht Inter in polepositie voor de kwartfinales van de Champions League, door in de heenmatch tegen Porto de winnende goal te scoren.