Hooggeplaatst lid van Al Qaeda gedood bij luchtaanval in Jemen

Bij een luchtaanval in het noorden van Jemen is zondag een hooggeplaatst lid van de terroristische organisatie Al Qaeda gedood. Dat hebben verschillende Jemenitische bronnen woensdag meegedeeld.

De Saoediër Hamad bin Hammoud al-Tamimi was een van de belangrijkste leiders van de jihadistische terreurgroep Al Qaeda op het Arabische Schiereiland (AQPA). Hij kwam om het leven bij een aanval op zijn woning in de provincie Ma’rib. Ook zijn lijfwacht werd gedood. De luchtaanval was “waarschijnlijk Amerikaans”, klinkt het bij de Jemenitische veiligheidsdiensten.

De VS beschouwen AQPA als de gevaarlijkste tak van het jihadistische netwerk. Ze voeren in Jemen al jaren droneaanvallen uit tegen de terroristische groep, maar Washington geeft nooit een officiële bevestiging van de aanvallen.

AQPA heeft, net als zijn rivaal Islamitische Staat, zijn aanwezigheid in Jemen kunnen versterken door gebruik te maken van de chaos die door de burgeroorlog is ontstaan. De terreurgroep pleegt regelmatig aanslagen, waarbij zowel de Houthi-rebellen als de regeringstroepen geviseerd worden. AQPA heeft ook al aanslagen in Europa en in de VS opgeëist.