Waarom Rusland blijft vechten voor “strategisch onbelangrijke stad”, terwijl ze er al duizenden soldaten verloren

Nergens wordt de waanzin van de oorlog in Oekraïne zo duidelijk als rond de stad Bachmoet. Al sinds de zomer sterven de Russen bij bosjes tijdens pogingen om de volgens militaire analisten “strategisch onbelangrijke stad” in handen te krijgen. Voor het eerst erkent de Oekraïense legerleiding dat “de vijand terrein wint” en president Volodimir Zelenski zegt dat de situatie “moeilijker en moeilijker wordt”. Wat is het belang van Bachmoet?