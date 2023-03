Franse WK-recordhouder en topschutter Just Fontaine (89) overleden

De Franse voormalige voetballer Just Fontaine, met dertien doelpunten op één WK nog steeds recordhouder, is op 89-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt zijn familie woensdag aan persbureau AFP.

Fontaine kwam 21 keer in actie voor de Franse nationale ploeg. Daarin maakte hij 30 doelpunten en is hij tevens recordhouder voor het meeste aantal doelpunten op een WK. Tijdens het WK 1958 in Zweden scoorde Fontaine 13 keer in zes wedstrijden. Les Bleus bereikten daarmee voor het eerst in hun geschiedenis de halve finales van de wereldbeker, maar moesten de duimen leggen tegen het Brazilië van Pelé. Vier van die 13 doelpunten scoorde Fontaine tijdens de kleine finale, waarmee hij Frankrijk naar een 3-6 zege tegen het toenmalige West-Duitsland en een derde plaats loodste. Fontaine werd 89.

Just Fontaine werd op 18 augustus 1933 geboren in het Marokkaanse Marrakesh en startte zijn carrière bij USM Casablanca. Enkele jaren later volgde de overstap naar Frankrijk, waar Fontaine uitkwam voor OGC Nice en Stade Reims. Met die clubs werd hij vier keer Frans landskampioen en twee keer Bekerwinnaar. In 1959 werd de finale in de Europacup I met Stade Reims met 2-0 verloren van het Real Madrid van Di Stefano, Puskas en Kopa.

Fontaine met de trofee voor topschutter op het WK 1958 — © AFP

In 1962 kwam er vanwege een dubbele beenbreuk op 28-jarige leeftijd abrupt een einde aan zijn carrière. In 1967 werd Fontaine bondscoach bij de Franse nationale elf, maar na twee nederlagen in evenveel oefeninterlands moest hij opkrassen. Met Paris Saint-Germain dwong hij in 1974 de promotie naar de hoogste klasse af. Nadien had hij nog Toulouse en de nationale ploeg van Marokko onder zijn hoede. Met de Leeuwen van de Atlas werd hij in 1980 derde op de Africa Cup. Een jaar later nam hij er afscheid en dat betekende ook het einde van zijn trainerscarrière.