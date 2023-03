Lut: “De eerste dagen na mijn verlies werd ik geleefd. Ik had nachtmerries en was een gevaar op de baan.”

Soms gebeuren er dingen die je nauwelijks voor waar kan aannemen. Dat gebeurde in de familie van Lut (65). Als we bij haar langsgaan, vertelt ze honderduit over haar broer Herman en zus Nelly die ze op heel korte tijd verloor.