Dochter is anoniem nierdonor van haar doodzieke vader, ondanks zijn verzet

Een verpleegster uit Missouri heeft in het geniep een nier afgestaan aan haar vader John (60), die lijdt aan een ernstige nierziekte, ook al wilde hij dat niet. In een video die ze postte op Tiktok, is te zien hoe ze het nieuws aan haar vader vertelt en hij in tranen uitbarst.

De vader van de 25-jarige Delayne Ivanowski kreeg twee jaar geleden de diagnose van IgA-nefropathie, een soort nierziekte die uiteindelijk kan leiden tot nierfalen. Daardoor was hij aangewezen op nierdialyse. “Ik vind dat niemand zo zou moeten leven”, vertelde Delayne aan ABC News. Daarom was ze vastbesloten hem haar nier te doneren, ondanks zijn uitdrukkelijk verzet. John verloor eerder zijn zoon aan kanker en wou niet het risico lopen dat zijn dochter ook iets zou overkomen.

Toch zette Delayne door met haar plan. “Ik dacht: Ik ga het doen. Het kan me niet schelen hoe kwaad hij op me is. Hij zal tenminste een goed leven hebben en niet meer aan een machine hangen.” Ze hield dit voor meer dan negen maanden geheim, terwijl ze allerhande gesprekken en medische testen onderging, sommige zelfs in hetzelfde ziekenhuis als haar vader.

In augustus kreeg John het verlossende telefoontje dat ze een anonieme donor hadden gevonden en op 16 februari kreeg hij zijn nieuwe nier. Maar hij ontdekte pas een dag later dat die van zijn dochter kwam. Hij vertelde ABC News dat hij eerst boos en in schok was, maar nu blij is met hoe alles is gelopen. Op Tiktok deelde Delayne een video van het moment waarop ze haar vaders kamer binnenwandelt in een ziekenhuisschort. “Oh mijn God, dit meen je niet”, brengt de man uit voor hij overmand wordt door emoties. De video haalde al miljoenen views.

© TikTok / delayne_i