Om de speler te beschermen: Anderlecht laat klacht tegen Nottingham vallen in zaak rond Harry Toffolo

Harry Toffolo (27) zal geen speler van Anderlecht worden. Op 31 januari had paars-wit de linksback bijna beet tot zijn club Nottingham Forest de transfer ondanks schriftelijke beloftes nog opblies. Daarop diende RSCA klacht in tegen de Engelse club bij de FIFA en zelfs bij het TAS, maar die procedure is nu gestopt om de speler te beschermen.

Even herhalen. Op 31 januari wilde Anderlecht de komst van Harry Toffolo afronden. De linksachter was al in Brussel - volledig medisch gekeurd - waarna paars-wit de huurdeal zelfs al ondertekende. Daarop liet Nottingham Forest via e-mail weten dat het direct na ontvangst van die papieren ook getekende exemplaren zou terugsturen naar Brussel. Helaas stelden de Engelsen toen opeens vast dat hun andere linksback Omar Richards nog een tijd moest revalideren en bliezen ze de deal in extremis nog af. RSCA bleef met lege handen achter.

Anderlecht liet de zaak niet blauw blauw. Paars-wit diende klacht in bij de FIFA omdat Nottingham de gemaakte afspraken niet nakwam en de toekomst van Toffolo in het gedrang bracht. Paars-wit wilde de overgang nog afronden of op zijn minst een schadevergoeding claimen. De FIFA deed evenwel geen uitspraak in de zaak omdat de transfer logischerwijs nooit was geregistreerd in de officiële transferdatabank (TMS).

Daarop startte Anderlecht een beroepsprocedure bij het Arbitragehof voor de Sport (TAS) in Lausanne omdat hun juridische specialisten rotsvast overtuigd waren dat ze een sterke zaak hadden. Alleen bleek de procedure complexer dan gedacht. Het zou weken duren voor Toffolo eventueel als RSCA-speler zou kunnen worden geregistreerd waardoor hij de spelerslijst voor de Conference League nooit ging halen. Daarnaast zou de linksachter ook zelf gehoord moeten worden in deze zaak waarna Toffolo zijn moederclub Nottingham Forest had moeten aanvallen. Dat was wellicht geen probleem geweest als zijn transfer naar Anderlecht een definitieve overgang betrof, maar hier ging het om een huur met aankoopoptie. Officieel moest Toffolo dan op 1 juli terug naar Nottingham en dus was het voor hem niet evident om zich formeel uit te spreken tegen de Engelse promovendus. Dat kon zijn toekomst en latere carrière hypothekeren. Daarop besliste Anderlecht - ondanks een sterk dossier - om de klacht tegen Nottingham Forest te laten vallen. De bescherming van de speler kreeg de prioriteit.

Weer actief in Engeland

Ondertussen heeft Toffolo in Engeland ook weer zijn activiteiten hervat. In de eerste weken na het transferdebacle zat hij niet in de selectie bij Nottingham Forest, maar in de jongste twee partijen tegen Manchester City en West Ham viel hij telkens in. Zijn revaliderende concurrent Omar Richards stond nog niet tussen de lijnen.