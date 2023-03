Droomhuis gevonden, toch niet (meteen) gelukkig: “De schok was enorm. Zeker in het begin. Ik dacht: wat heb ik toch gedaan?”

En toen woonden we in ons droomhuis. Mooi, groot, met dito tuin. Maar dat instant geluksgevoel waar ik op hoopte, bleef uit. Verwend nest zijnde, durfde ik er nauwelijks met iemand over praten. Hoe kwam het toch dat een soort tristesse me overmande? Ik had een soort van verhuisblues. En daar blijken wel meer mensen last van te hebben, blijkt uit onderzoek. Ik sprak erover met wetenschappers én lotgenoten. “De schok was enorm. Ik dacht: wat heb ik toch gedaan?”