Baas van Cyber Commando bij Defensie waarschuwt voor TikTok

TikTok, dat eigendom is van het Chinese technologiebedrijf ByteDance, ligt onder vuur sinds het bedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot gegevens van gebruikers in de Verenigde Staten en Europa. Steeds meer regeringen en parlementen verbieden TikTok op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel uit angst voor datadiefstal en spionage.

Hoewel de toepassing niet de enige is die gevaar oplevert, legde Van Strythem daar toch de nadruk op tijdens zijn presentatie van het Cyber Commando aan de Kamercommissie Defensie. Dat commando moet de capaciteit van het Belgische leger in cyberspace versterken en ontwikkelen. Drie punten in het bijzonder wekken de argwaan: het ontbreken van dubbele authenticatie, de onbeveiligde overdracht van gegevens en de Chinese wet die de Chinese autoriteiten toegang geeft tot de overgedragen gegevens.

Vanuit de oppositie heeft parlementslid Michael Freilich (N-VA) al herhaaldelijk gepleit voor een gericht verbod op het gebruik van TikTok. Hij herhaalde zijn pleidooi woensdag en richtte zich op politici, militairen, veiligheidsdiensten en overheidspersoneel. “Dit is een noodzakelijke kortetermijnmaatregel die niet kan wachten”, aldus Freilich.