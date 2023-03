Twitter kampt wereldwijd met storingen

Downdetector, een website die gespecialiseerd is in het opsoren van incidenten op het internet, meldde rond de middag zo’n 4.200 meldingen in de Verenigde Staten. Ook in andere landen, waaronder ons land, is de Twitterfeed niet volledig beschikbaar. Gebruikers krijgen geen updates meer van mensen die ze zelf volgen. De algemene feed is wel nog beschikbaar. Twitter zelf reageerde nog niet op de berichten van storingen.

De voorbije maanden kampte Twitter al meermaals met technische problemen. Eind december was er een grote storing waarbij verschillende gebruikers geen toegang meer kregen tot hun eigen account. De technische problemen komen op een vervelend moment voor de eigenaar van het bedrijf, miljardair Elon Musk. Sinds de aankoop, die zo’n 44 miljard dollar kostte, ontsloeg Musk een groot deel van het personeel, waaronder heel wat technici van het platform.

Analisten verwachten dat het sociaal netwerk, dat zo’n 368 miljoen maandelijkse gebruikers telde in 2022, er tegen 2024 zo’n 32 miljoen zal verliezen door technische storingen en het gebrek aan controle op de inhoud. Volgens analiste Jasmine Enberg van Insider Intelligence is er te weinig personeel overgebleven om technische problemen aan te pakken en inhoud te modereren.