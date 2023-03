Greta Thunberg weggedragen in Noorwegen bij protest tegen windmolenpark

De Noorse politie heeft woensdag klimaatactiviste Greta Thunberg weggedragen, omdat zij met andere activisten het ministerie van Financiën blokkeerde. Later haalden agenten de activiste ook weg bij het ministerie van Milieu en Klimaat.

Thunberg blokkeerde het ministerie uit protest tegen twee windmolenparken in Centraal-Noorwegen. Hier leven de Sami, de oorspronkelijke nomadische bevolking van Noorwegen. De Sami baten culturele rendierenhouderij uit. Deze wordt verstoord door de windmolens. Thurnberg steunt hen sinds zondag en blokkeert met de bevolkingsgroep en klimaatactivisten Noorse ministeries. Op deze manier willen ze “de staat sluiten” om de parken te sluiten.

Het is niet de eerste keer dat Thunberg in aanraking komt met de politie voor haar protest in Noorwegen. Zondagnacht en dinsdagochtend ontruimde de politie de ministeries ook al. Zondagnacht gebruikten agenten zelfs geweld tegen de activisten. Ditmaal werd er geen geweld tegen Thunberg gebruikt. Nadat ze weer door agenten op de grond werd gezet, gaf ze geen reactie.

Rechters besloten in oktober 2021 al dat de vergunningen voor de parken ongeldig waren, omdat de windmolens de culturele rendierhouderij verstoren. Deze zijn nog steeds niet weggehaald. De Noorse overheid heeft gevraagd om deskundigenrapporten om manieren te vinden om de turbines en Sami naast elkaar te laten bestaan. De autoriteiten worden wel bekritiseerd om hun traagheid.