Marc Benioff, de meest filantropische CEO van Silicon Valley, ligt onder vuur

Hij is de grootste werkgever in San Francisco, heeft een netwaarde van 8,1 miljard dollar en past (ongeveer) in het rijtje van Elon Musk, Tim Cook en Mark Zuckerberg. Maar de naam Marc Benioff (58) zegt velen waarschijnlijk niets. Benioff is de co-oprichter en CEO van Salesforce, dat software aan bedrijven verkoopt. Gebruikt je bedrijf de software niet, dan had je misschien nog nooit van Salesforce en Marc Benioff gehoord. De man kwam al eens onder de aandacht toen hij in discussie ging met Twitter-oprichter Jack Dorsey over belastingen voor techbedrijven om het daklozenprobleem in San Francisco op te lossen. En de man sprak zich bijvoorbeeld ook uit over de strenge abortuswetten in de Verenigde Staten. Maar van echte negatieve krantenkoppen bleef de Silicon Valley techmiljardair doorheen de jaren best goed gespaard.

LEES OOK. Moeten we binnenkort betalen voor Facebook of Instagram?

Tot nu. Verschillende financiële publicaties wijzen op een reeks kritiekpunten die de man en zijn bedrijf in moeilijk vaarwater brengen. Zo vielen de cijfers van Salesforce afgelopen jaar wat tegen en kreeg het bedrijf kritiek op enkele dure overnames: de professionele communicatiedienst Slack voor 27 miljard dollar en Tableau, dat gegevens omzet in grafieken, voor 15,7 miljard. Er kwamen onlangs ook vijf activistische investeerders, die aandelen in een bedrijf verwerven om druk uit te oefenen op het management, aan boord. Nooit goed nieuws voor de bestuurders van een bedrijf.

(Lees verder onder de foto)

© Anthony Behar/Sipa USA

1.000 miljard bomen

Benioff zou volgens investeerders en aandeelhouders ook een te grote focus leggen op zijn filantropie – hij wil bijvoorbeeld tegen 2030 zo’n 1.000 miljard bomen planten – en niet genoeg op zijn bedrijf. En een nieuwe CEO aan boord brengen, blijkt geen simpele opdracht. Vorig jaar werd Bret Taylor, die eerder meedraaide aan de top van Google en Facebook, aangeworven als co-CEO, maar binnen een jaar trapte hij het af. Dat deed zijn voorganger ook al na 18 maanden.

LEES OOK. Techreuzen kondigen massa-ontslagen aan: is er een nieuwe techbubbel gebarsten? En wat zijn de gevolgen?

En het hek was helemaal van de dam toen Benioff afgelopen maand, net zoals andere grote techbedrijven, een grote ontslagronde aankondigde. Zo’n 8.000 werknemers kregen in een twee uur durend videogesprek te horen dat ze niet meer naar het werk moesten komen. “We probeerden het onverklaarbare te verklaren”, stelde de CEO later over dat videogesprek. “Het is moeilijk om zo’n gesprek met zo’n grote groep doeltreffend te laten verlopen, en we betaalden de prijs.” Maar dat de techmiljardair net voor die aankondiging tien dagen in Frans-Polynesië had gezeten voor een detox-vakantie schoot helemaal in het verkeerd keelgat.

Salesforce zal naar verwachting zijn traagste kwartaalomzetgroei ooit boeken wanneer het woensdag zijn winst rapporteert. Het is dus afwachten wat de toekomst voor Benioff nog brengt.