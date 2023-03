Een afgehakte varkenskop en een dreigbrief: maffiapraktijken bij Italiaanse hekkensluiter Sampdoria

Een opvallende vondst zaterdagochtend aan het kantoor van de Italiaanse voetbalclub Sampdoria: een kartonnen doos met daarin een afgehakte varkenskop en een dreigbrief. “De volgende koppen zullen die van jullie zijn”, was de sinistere boodschap aan het adres van de huidige vice-voorzitter en voormalige voorzitter van Sampdoria. Het gaat dan ook allesbehalve goed met het nummer laatst in de Serie A.

Sampdoria zit zowel op sportief als op financieel vlak in een crisis. Gisterenavond zag het nog Cremonese over zich wippen, waardoor de club uit Genua nu laatste staat in de Italiaanse Serie A. De schrijnende situatie wakkert de woede bij de Sampdoria-aanhang hevig aan. Volgens La Repubblica en andere Italiaanse media werd zaterdag in het hoofdkwartier van de club een pakje met een varkenskop ontdekt. Bij de kop van het dier zat een dreigende boodschap: “Massimo Ferrero en Antonio Romei, de volgende koppen zullen van jullie zijn.”

De varkenskop die werd aangetroffen aan Sampdoria’s hoofdkantoor — © Twitter Repubblica Genova @rep_genova

Frauduleuze voorzitter

Romei is de huidige vice-voorzitter van Sampdoria, terwijl Ferrero de voormalige voorzitter is, die in december 2021 ontslag nam en werd gearresteerd wegens fraude. Ferrero’s streken in zijn zakenleven zouden niets te maken hebben met de club, maar door zijn ontslag viel Sampdoria wel zonder voorzitter. Een nieuwe voorzitter zoeken dan maar, alleen zit er een addertje onder het gras: de familie Ferrero heeft nog het financiële zeggenschap over de club, Massimo Ferrero zou weigeren mee te werken aan een overname van de club.

Volgens Italiaans voetbaljournalist Gianluca Di Marzio heeft de rechtbank van Genua nu een decreet uitgevaardigd dat Sampdoria gedurende vier maanden beschermt tegen maatregelen van de schuldeisers, om de club te helpen een nieuwe eigenaar te vinden. Het decreet is geldig van 6 februari tot 6 juni, tegen dan moet de club dus verkocht geraken.

Oud-voorzitter Massimo Ferrero is een bewogen figuur bij Sampdoria — © EPA

Sampdoria zit voor meer dan 100 miljoen euro in de schulden, en daar is Ferrero volgens de fans de oorzaak van. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport moet Sampdoria voor 16 mei nog elf miljoen euro aan salarissen overmaken aan spelers en de technische staf, anders dreigt puntenaftrek. Dat gebeurde eerder dit seizoen al bij Juventus, dat vijftien punten moest inleveren.

Sportieve malaise

Dat is net wat de club uit Genua kan missen, want ook op het veld draait het vierkant. Sampdoria staat met elf punten volledig onderin in de Serie A. Door de zege van Cremonese tegen Roma gisteren, is Sampdoria nu hekkensluiter. Met een achterstand van negen punten op een veilige plek in de stand, ziet het er niet goed uit voor de club van gewezen Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck.

Afgelopen weekend verloor Sampdoria met het kleinste verschil bij Lazio. Opvallende toeschouwer toen: Massimo Ferrero, toch niet zonder risico gezien de haat van de Sampdoria-aanhang.

Het gaat allesbehalve goed met Sampdoria, de club van Bram Nuytinck (ex-Anderlecht) — © ISOPIX

Al langer spanningen

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de ellendige situatie van de club voor woede zorgt, in januari ontving de club al een pakketje met daarin een losse flodder en de boodschap dat de volgende kogel een echte zou zijn. Sampdoria liet alvast weten “diep verontwaardigd te zijn over weer een ernstige daad van intimidatie”, en doet samen met de Italiaanse politie onderzoek naar mogelijke daders.