Deens parlement stemt voor controversiële beslissing om feestdag te schrappen

De Deense regering plande al langer om de christelijke feestdag, die dateert uit de zeventiende eeuw, te schrappen. De nieuwe coalitie tussen centrumrechts en centrumlinks onder leiding van de sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen raakte het daar vrij snel over eens. Na urenlange debatten heeft een meerderheid in het parlement (95 tegen 68) nu ingestemd met dat voorstel, dus zullen Denen vanaf 2024 gewoon moeten gaan werken op de vierde vrijdag na Pasen.

Volgens de overheid zal de maatregel de belastinginkomsten met drie miljard Deense kroon doen stijgen. Deense werknemers zullen 7,4 uur extra werken en dus belastingen betalen op dat bijkomende inkomen. Het verlies in vrije tijd wordt gecompenseerd met een opslag van 0,45 procent.

De extra inkomsten zullen geïnvesteerd worden in het versterken van Defensie, waar Denemarken sinds de Russische invasie in Oekraïne op inzet. De overheid wil al tegen 2030 en niet 2033, zoals eerst gepland, de NAVO-doelstelling van 2 procent van het bbp voor Defensie-uitgaven realiseren.

Het idee rond de afschaffing krijgt al sinds de aankondiging heel wat kritiek. Oppositiepartijen en vakbonden maken zich zorgen over de effecten voor de welvaartsstaat. Ook religieuze leiders zijn niet gelukkig met de beslissing. En uit peilingen bleek dat twee derde van de Deense inwoners tegen de afschaffing is. Begin februari verzamelden nog zo’n 50.000 actievoerders voor het parlementsgebouw om hun mening te laten gelden. De oppositie in het parlement was echter niet sterk genoeg om een referendum af te dwingen.