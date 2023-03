Diplomaten en journalisten die de opening van de Grote Volkszaal aan het Plein van de Hemelse Vrede in Peking willen bijwonen, moet een dag eerder in quarantaine op hotel. Om niet opnieuw in quarantaine te moeten en getest te moeten worden, sturen de ambassadeurs van de meeste Europese landen hun kat. Men begrijpt niet dat de strenge coronamaatregelen in het dagelijkse leven grotendeels afgeschaft zijn, maar voor de jaarlijkse vergadering van het Chinese parlement weer van kracht zijn, schrijft het Duitse persagentschap Dpa.

In een verklaring van midden februari sprak het politbureau nog van het “wonder in de geschiedenis van de mensheid” waarmee het land het coronavirus wist te overwinnen. Ongeacht dat succes blijven er beperkingen gelden voor Zhongnanhai, het bestuurscentrum van de Communistische Partij van China (CPC) en de regering van de Volksrepubliek. De werknemers mogen het terrein van de politieke leiding normaal gesproken niet verlaten. Wie toch naar huis gaat, moet bij zijn terugkeer eerst verschillende dagen in quarantaine.

Hoeveel mensen de voorbije winter in China als het gevolg van de coronagolf overleden zijn, is onduidelijk. Er werden officieel 83.000 sterfgevallen in Chinese ziekenhuizen gemeld. Buitenlandse schattingen gaan echter uit van minstens een miljoen overlijdens. In december hief de Chinese overheid zijn strenge zero-COVID-19-beleid met lockdowns, gedwongen quarantaines en massale tests abrupt op. Sindsdien wordt de ware omvang van de besmettingen gebagatelliseerd.