Israël zet eerste stappen om terroristen doodstraf te kunnen geven

Het Israëlische parlement is woensdag gestart met beraadslagingen over een wetsvoorstel dat mogelijk moet maken om terroristen de doodstraf te geven. Parlementslid Limor Son Har-Melech, van de rechts-extremistische coalitiepartner Otsma Jehudit, had het voorstel ingediend.

Woensdag wordt al een eerste keer over het voorstel gestemd, maar er zijn nog drie extra lezingen nodig vooraleer de wet in werking kan treden. Eerdere voorstellen om terroristen de doodstraf te kunnen geven, mislukten.

Volgens het ontwerp zal “wie opzettelijk of uit onverschilligheid de dood van een Israëlische burger veroorzaakt, indien de daad wordt gepleegd uit racistische motieven of uit vijandigheid tegen een bepaalde bevolkingsgroep” met als doel “de staat Israël of de wedergeboorte van het Joodse volk in hun vaderland te schaden” met de dood worden bestraft. Militaire rechtbanken op de bezette Westelijke Jordaanoever moeten met een eenvoudige meerderheid zo’n doodsvonnis kunnen uitspreken.

Adolf Eichmann

De Israëlische procureur-generaal Gali Baharav-Miara verzette zich al tegen de plannen van de wetgevende macht. Die zijn onwettig en ze wijst er ook op dat de doodstraf niet effectief is als afschrikmiddel. In 1954 schafte Israël de doodstraf voor moord af. Voor bepaalde gevallen, zoals nazimisdadigers of voor verraad in oorlogstijd, bleef de doodstraf wel mogelijk. De executie van de Duitse nazi Adolf Eichmann, in 1962, was de laatste keer dat een doodstraf in Israël werd uitgevoerd.

De echtgenoot van Har-Melech raakte in 2003 zwaargewond bij een aanslag door een Palestijn - de politica was toen zelf hoogzwanger.