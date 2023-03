Lufthansa plant dubbelbed in vliegtuigen

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa introduceert vanaf 2024 een nieuw luxeproduct op langeafstandsvluchten: een volledig afsluitbare suite voor twee personen, met mogelijkheid om een dubbelbed te ontvouwen. Zustermaatschappij Brussels Airlines heeft geen plannen in die richting.

Lufthansa stelde dinsdag haar nieuwe langeafstandsproduct ‘Allegris’ voor. Het meest opvallende element is de ‘Suite plus’, een private suite voor twee personen “met wanden tot het plafond en een deur die volledig gesloten kan worden, een grote tafel en twee brede zetels die gecombineerd kunnen worden tot een dubbelbed”. De reizigers kunnen ook een luxemenu laten opdienen wanneer zij dat willen. Volgens het Duitse blad Bild kost een retourticket “duidelijk meer dan 10.000 euro”.

“Elke gast geeft een eigen invulling aan premium, en daarom focussen we op een maximaal persoonlijke aanpak en op exclusiviteit”, aldus Jens Ritter, de topman van Lufthansa Airlines. “The first class suite plus geeft het gevoel van privacy zoals een hotelkamer, maar dan op elf kilometer hoogte.”

Het aanbod zal vanaf 2024 ingevoerd worden op de nieuwe Airbus A350-langeafstandsvliegtuigen die Lufthansa krijgt. De luchtvaartmaatschappij voert ook veranderingen door in de andere reisklasses op langeafstandsvluchten. Zo komen er in businessclass ook suites, met borsthoge muren en schuifdeuren, en komt er een ‘premium economy’-klasse, met bijvoorbeeld meer beenruimte.

Het ‘Allegris’-product zal aangeboden worden op meer dan tachtig nieuwe langeafstandsvliegtuigen (A350, Boeing 777 en 787) en ook op bestaande toestellen zoals de Boeing 747. Er zullen meer dan 27.000 zitjes vervangen worden, klinkt het.

Brussels Airlines

De volledige Lufthansa-groep, waartoe ook Brussels Airlines behoort, zal 2,5 miljard euro investeren in nieuwe producten en diensten tegen 2025. Maar dub­bel­bed­den komen er niet bij Brussels Airlines. Het gaat om een product van de luchtvaartmaatschappij Lufthansa, niet van de groep, luidt het bij Brussels Airlines. “Ook wij investeren continu in het verbeteren van ons aanbod voor de reizigers, maar zover als Lufthansa plannen we niet meteen te gaan”, aldus woordvoerster Joëlle Neeb.