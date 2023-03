Opnieuw honderdtal Iraanse schoolmeisjes met gas vergiftigd

Meer dan honderd jonge Iraanse meisjes zijn woensdag in hun scholen vergiftigd door het inademen van gas. Het zijn de meest recente incidenten in een lange reeks van gelijkaardige voorvallen die sinds november voor hoogoplopende emoties zorgen in het land, zo berichten lokale media.

De meisjes liepen allen school in zeven meisjesscholen in de stad Ardebil, in het noorden van het land. Ze werden ’s ochtends onwel door gasdampen die ze op school inademden. 108 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, zo laat het hoofd van het ziekenhuis aan het persagentschap Tasnim Press weten. De meisjes stellen het naar verluidt goed.

Volgens lokale media waren er ook incidenten van vergassingen in minstens drie scholen in hoofdstad Teheran. In een lyceum in Tehransar, in het oosten van de hoofdstad, werden de scholieren vergast door een spray die werd verneveld. Dat zeggen ouders van de betrokken kinderen. De hulpdiensten zouden massaal ter plaatse zijn.

Volgens een woordvoerder van de parlementscommissie Gezondheid zouden al zo’n 800 meisjes het slachtoffer zijn geworden van vergiftiging op school sinds de eerste meldingen in de stad Qom. In Borujerd, in het oosten van het land, gaat het om een vierhonderdtal.

De zaak zorgt voor veel woede in het land. Vooral het stilzwijgen van de overheid, nu blijkt hoeveel scholen zijn betrokken, zorgt voor onbegrip. De scholieren werden veelal kort opgenomen in het ziekenhuis maar niemand hield er grotere schade aan over.

De minister van Gezondheid verklaarde zondag dat “sommige individuen door hun acties poogden om scholen, en vooral meisjesscholen te sluiten”.

In Iran wordt educatie voor allen zeer hoog in het vaandel gedragen, zeker ook voor meisjes, die meer dan de helft van de studenten in de universiteiten uitmaken.