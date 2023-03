Zo jaloers, dat hij haar de dood injoeg: hoe affaire tussen twee vrouwen tragisch voorbeeld is van vergeten ‘homocaust’

LGBT+-personen kregen in de concentratiekampen een roze driehoek. Zoals Martha (foto), die een affaire had met de Gentse Yvonne.

De nazi’s veroorzaakten niet alleen uitzonderlijk leed onder de joodse gemeenschap, maar joegen ook veel personen uit de LGBT+-gemeenschap de dood in. Het verhaal van de joodse Martha, die een passionele relatie aanknoopte met de Gentse Yvonne en dat met haar leven bekocht, is een tragisch voorbeeld van die ‘homocaust’. De Dossinkazerne in Mechelen toont haar relaas en dat van zoveel andere gay personen in nazi-Europa tijdens een nieuwe expo.