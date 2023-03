Advocaat: “Peter R. de Vries had nog geleefd bij betere samenwerking Openbaar Ministerie”

Het leven van de vermoorde Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries had gered kunnen worden als het Nederlandse Openbaar Ministerie samen met hem en de advocaten van kroongetuige Nabil B. had nagedacht over “de bescherming van het verdedigingsteam, de kroongetuige, zijn familieleden en alle andere betrokkenen bij Marengo”. Dat heeft advocaat Peter Schouten woensdag tijdens een persconferentie gezegd.