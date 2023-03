Griekse minister van Verkeer treedt af na dodelijk treinongeval

Na het zware treinongeval in Griekenland waarbij zeker 36 doden gevallen zijn, heeft de Griekse minister van Verkeer Kostas Karamanlis zijn ontslag aangekondigd. De regering heeft de Griekse spoorwegen 3,5 jaar geleden aangetroffen in een staat die ongehoord is in de 21e eeuw, aldus Kamanlis.