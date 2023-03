Egypte voert zomeruur weer in om te besparen

Egypte start opnieuw met een uurwijziging die tweemaal per jaar wordt doorgevoerd om “het verbruik van energie te rationaliseren”. De 105 miljoen inwoners worden steeds armer doordat de schuldeisers het land steeds meer in hun macht krijgen en de inflatie er de pan uit rijst.

De regering keurde woensdag een tekst goed waarin staat dat jaarlijks elke laatste vrijdag van april en elke eerste donderdag van oktober de klok wordt terug of vooruit gedraaid. Het zomeruur werd een tiental jaar geleden in Egypte afgeschaft, maar keert nu dus terug.

Egypte is één van de vijf landen wereldwijd die het risico loopt zijn externe schulden niet meer te kunnen terugbetalen. Het land zoekt naar manieren om het energieverbruik maximaal terug te dringen, waardoor het meer kan uitvoeren en daarvoor dollars in ruil kan krijgen.

Daarnaast biedt de staat steeds meer staatseigendommen te koop aan. Want aan de 3 miljard leningen die eind 2022 door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werden verstrekt, waren voorwaarden verbonden: privatiseren en vooral het Egyptische pond terugbrengen naar zijn reële waarde. Vandaag, met 30,5 pond per dollar, schommelt de koers nog steeds niet vrij zoals gevraagd door het IMF, maar Société Générale verwacht al een verdere daling tot 34 pond per dollar eind maart.