AA Gent verhoogt de druk op Referee Department na VAR-fiasco’s: “Is het onkunde of onwil?”

Het Gentse clubbestuur heeft in een officiële mededeling gereageerd op de gebeurtenissen van vorige zondag toen Club-speler Buchanan niet werd uitgesloten ondanks een duidelijke elleboogstoot in het gezicht van Gent-spits Orban. Ook dinsdagavond stond de VAR en de arbitrage opnieuw in het oog van de storm tijdens de bekerreturn tussen KV Mechelen en Zulte Waregem.

Voor AA Gent is de maat vol. Vooral ook omdat een eerdere oproep voor een fair en consistent verloop van de competitie op niets uitdraaide. Zo vragen de Buffalo’s zich nu luidop af of er sprake is van onwil of onkunde. Vooral ook omdat de toelichting van Frank De Bleeckere en de reactie van VAR-coördinator Christophe Dierick geen soelaas brachten.

Volgens Gent staat het niet alleen in dit debat. Tal van clubs, fans en media lijken de vele incidenten met de refs en VAR stilaan moe te zijn. Daarom vraagt AA Gent nu concreet om de communicatie tussen VAR Kevin Van Damme en ref Erik Lambrechts vrij te geven. De Buffalo’s willen duidelijkheid over wat er precies werd gezegd en hoe legt VAR Van Damme dit uitlegt. Indien het Referee Department niet in wil gaan op dit verzoek, overweegt AA Gent juridische stappen te ondernemen.