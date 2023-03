Een inkijk in Poetins privéleven: een stulpje van 112 miljoen voor zijn minnares en twee geheime treinstations

Over het privéleven van Vladimir Poetin is weinig geweten. De Russische onderzoekswebsite Proekt - The Project in het Engels - heeft een poging gedaan om daar verandering in te brengen. Met succes, de onafhankelijke nieuwswebsite bracht enkele opvallende zaken naar buiten op basis van anonieme getuigen en eigen onderzoek. Volgens hun bevindingen woont de president samen met zijn voormalige minnares Alina Kabaeva, een 39-jarige ex-olympisch kampioen, op zijn landgoed bij het Valdai-meer.

Er doen veel geruchten de ronde over Poetins privéleven, maar het enige wat we tot dusver met zekerheid konden stellen, was dat hij lange tijd getrouwd was met Ljoedmila. De twee leerden elkaar in 1981 kennen en traden twee jaar later in het huwelijksbootje. Het koppel kwam tijdens hun huwelijk amper samen in het openbaar en in 2013 worden vermoedens over een kink in de kabel bevestigd: Poetin en Ljoedmila gaan uit elkaar.

Sindsdien leeft Poetin op een uitgestrekt landgoed aan het Valdai-meer, zo’n 400 kilometer ten noordwesten van Moskou. Volgens de onderzoeksjournalisten van Proekt zou hij daar sinds kort het gezelschap hebben gekregen van Alina Kabaeva, een ex-olympisch kampioen ritmische gymnastiek waarmee hij naar verluidt al een verhouding had tijdens zijn huwelijk. Nadat Poetin zijn minnares eerder via enkele slinkse constructies vier luxeappartementen en een penthouse in de omgeving van Sochi cadeau had gedaan, liet hij enkele jaren geleden speciaal voor haar ook nog een stulpje bouwen op zijn landgoed. Zo bevestigen bronnen van Proekt.

Voor ze naar Valdai verhuisde woonde Kabaeva in een luxepenthouse in dit gebouw in Sochi, ook al een cadeautje van Poetin. — © Proekt media

1.200 vierkante meter

De bouw van de villa - noem het een paleis - begon in 2020 en zou een slordige 112 miljoen euro hebben gekost. Een jaar geleden werden de werken voltooid. Sindsdien leeft de 39-jarige Kabaeva er in absolute luxe. Het landhuis heeft een oppervlakte van zo’n 1.200 vierkante meter en is volledig opgebouwd in hout, in de typische stijl van een Russische datsja.

Zo’n 800 meter verderop ligt het pronkstuk van Valdai, de privéresidentie van Vladimir Poetin. Met de nadruk op “privé”, want pottenkijkers worden er niet geduld. De gigantische villa, die in 2003 werd gebouwd, is gehuld in rijkdom. Volgens een anonieme getuige, die destijds meewerkte aan de bouw van de residentie, zijn de stoelen bedekt met een gouden bekleding, zijn de meubels stuk voor stuk afgewerkt met mahoniehout en is het plafond behangen met bladeren in goud.

Poetin en Kabaeva zijn trouwens niet de enige bewoners van het landgoed. De bronnen van Proekt weten dat er ook geregeld kinderen rondlopen op het uitgestrekte terrein. Op satellietbeelden is te zien hoe er in de bossen van het domein ook een speeltuin is opgebouwd. Vermoedelijk is dat vooral het terrein van de jonge kinderen van Kabaeva. Of Poetin hun vader is, is niet helemaal duidelijk. De Russische president heeft al twee dochters uit zijn huwelijk met Ljoedmila, maar die zijn ondertussen bijna 40 jaar oud.

Een satellietbeeld van het landhuis van Kabaeva in Valdai. — © Proekt media

Geheime treinsporen

Hoewel ze nooit samen in het openbaar worden gespot, zijn de bronnen van Proekt vrij zeker dat Poetin en Kabaeva wel degelijk een relatie hebben. De Russische president verwent trouwens niet alleen Kabaeva zelf, maar ook haar familieleden. Zo zou hij enkele nichten van haar eveneens een appartement of huis hebben geschonken. Kabaeva’s familie komt ook regelmatig op visite op het Valdai-landgoed, zo ontdekte Proekt.

Het landgoed rond Valdai wordt zeer streng bewaakt. Er is constante bescherming van de Russische veiligheidsdiensten aanwezig en de enige toegangsweg is via een geheim treinspoor. Volgens Proekt zouden daarvoor twee geheime treinstations bestaan: één in Sochi en één in Moskou.