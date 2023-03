Frankrijk treft spoedmaatregelen tegen watertekort

Vanwege de aanhoudende droogte treft Frankrijk spoedmaatregelen om zich te wapenen tegen een nieuwe droge zomer. “Het gebrek aan regen sinds al meer dan 30 dagen in Frankrijk is een grote bedreiging voor onze waterreserves komende zomer”, aldus regeringswoordvoerder Olivier Véran woensdag, na een vergadering van de regering.

“Omdat elke seconde telt, heeft de regering de prefecten opgeroepen vanaf nu buitengewone maatregelen te treffen voor geleidelijke en tijdelijke beperkingen of het verbod op het niet noodzakelijk gebruik van water voor gezinnen en bedrijven”, aldus de regeringswoordvoerder.

In de departementen Pyrénées-Orientales, Var, Isère, Ain, Bouches-du-Rhône en Savoie zijn al beperkingen van kracht, zo meldt de krant Libération woensdag. Zo geldt een verbod op het besproeien van tuinen en sportvelden, het vullen van zwembaden en het wassen van voertuigen. Zulke beperkingen golden nog nooit op deze tijd van het jaar.

In het departement Var had de gemeente Callian al voor de komende vijf jaar de bouw van nieuwe zwembaden verboden wegens het tekort aan water. In de gemeente zijn al ongeveer 1.000 zwembaden aangelegd, aldus burgemeester François Cavallier.

Afgelopen weekend had de Franse president Emmanuel Macron opgeroepen tot het besparen van water in het hele land, zoals de oproep tot energiebesparing in de winter.

Sinds het begin van de metingen in 1959 bleef het in Frankrijk in de winter nog nooit zo lang aan een stuk droog, aldus Météo France. Dat resulteert in een uitgedroogde bodem, die al verzwakt was door de droogte in de zomer van 2022.