Hoe Gents bedrijfje een muzikale revolutie ontketende: “Dankzij onze software kan je een wereldhit scoren zonder je slaapkamer uit te komen”

Toen Fruity Loops-oprichter Jean-Marie Cannie (rechts) twintig jaar geleden Didier Dambrin (links) in dienst nam, bleek dat een geniale zet. — © fvv

Sint-Martens-Latem

Wat de elektrische gitaar in de fifties betekende voor de rock-’n-roll, is Fruity Loops voor de hiphop en dance van de 21ste eeuw. Met dat razend populaire softwareprogramma bouwen toonaangevende muziekproducers beats, loops en melodieën om tot wereldhits. Het merendeel van de nummers in de Amerikaanse top 10 zou gewoonweg niet bestaan zonder Fruity Loops. En dus ook niet zonder een geniale eenzaat die 25 jaar ge­leden, na zijn uren, plots z’n Gentse bazen verraste.