Hij moest dringend naar een afspraak, dus fietste Christian (67) maar over de drukke Brusselse Ring: “Politie zette meteen de achtervolging in”

De 67-jarige Christian moest zich in de politierechtbank verantwoorden voor een wel heel speciaal ‘fietstochtje’. Toen de man in een file verzeilde op de Brusselse Ring, parkeerde hij zijn wagen en legde een stukje af met de fiets. Fietsers zijn daar absoluut niet toegelaten, en een politiewagen zette al snel de achtervolging in. “Ze waren echt boos”, vertelt Christian.