Premier Alexander De Croo belt met Iraanse president over Olivier Vandecasteele

Premier Alexander De Croo heeft woensdag een telefoongesprek gehad met de Iraanse president Ebrahim Raïssi over de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, die in Iran gevangenzit. Dat maakt De Croo bekend op Twitter.

De boodschap van De Croo aan Raïssi was volgens de premier “heel duidelijk”: Vandecasteele is onschuldig en moet onmiddellijk worden vrijgelaten. En zolang hij in gevangenschap blijft, moeten zijn mensonwaardige detentieomstandigheden verbeteren, benadrukte De Croo.

Maandag had minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib al een gesprek met haar Iraanse ambtgenoot Hossein Amir-Abdollahian, waarbij onder meer de zaak van Olivier Vandecasteele aan bod kwam. Na een schijnproces is hij tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen veroordeeld, maar België doet er alles aan om hem vrij te krijgen.

Een verdrag met Iran over de overdracht van gevangenen is evenwel opgeschort door het Grondwettelijk Hof. De uitspraak ten gronde wordt binnen enkele dagen verwacht, in principe op 8 maart.