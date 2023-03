100.000 inwoners van Istanboel willen dat huizen getest worden op aardbevingsveiligheid

De Turks-Syrische grensstreek werd begin februari getroffen door een zware aardbeving, waarbij in beide landen al meer dan 50.000 doden gevallen zijn. Ook Istanboel loopt gevaar: wetenschappers zeggen dat Istanboel in de loop van de komende jaren getroffen kan worden door een aardbeving met een magnitude groter dan 7. In de stad wonen officieel 16 miljoen mensen.

Het epicentrum van die verwachte aardbeving ligt 15 kilometer van de stad, in de Zee van Marmara. Een aardbeving met een magnitude van 7,4 tegen 2030 heeft een waarschijnlijkheid van 60 procent. Zo’n aardbeving zal zware schade aanrichten en tot tienduizenden doden leiden - net zoals in het zuiden van het land zijn ook in Istanboel grote delen van het gebouwenpark niet “aardbevingsproof”.

De burgemeester wil daarom een grootscheepse “mobilisatie zonder mitsen en maren”. Hij denkt aan het versterken van gebouwen, het aardbevingsbudget laten toenemen en wetten wijzigen. Daarnaast moet men afstappen van amnestieregelingen voor bouwovertredingen.

Het aardbevingsbestendig maken van de gebouwen in de stad schatte Imamoglu eerder al op 18 miljard dollar.