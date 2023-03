Egypte start verhuizing ministeries naar nieuwe hoofdstad

De Egyptische autoriteiten zijn gestart met hun verhuizing naar de nieuwe administratieve hoofdstad ten oosten van Caïro. Verschillende ministeries werden intussen al ondergebracht in hun nieuwe stek in de voorlopig nog naamloze hub, zo deelde premier Mustafa Madbuli woensdag mee.

Hoeveel tijd de geleidelijke verhuizing van alle ministeries, overheidsdiensten en ambassades precies in beslag zal nemen, is nog niet bekend. De nieuwe administratieve hoofdstad ligt op zo’n 45 kilometer van Caïro. De bouw ervan werd al in 2015 door Egypte aangekondigd.

Voor president Abdel-Fatah al-Sissi, die het land sinds 2014 met ijzeren hand regeert, is het bestuurscentrum het laatste in een hele rij van megaprojecten. In het verleden liet al-Sissi optekenen dat de inhuldiging van de nieuwe hoofdstad de geboorte zou inluiden van een nieuwe republiek in Egypte. Critici vermoeden dat de autoritaire regering zich in de provincie beter beschermd voelt tegen de bevolking en de volkswoede.

Het is echter ook de bedoeling dat op termijn zo’n 6,5 miljoen mensen hun intrek in de nieuwe metropool zullen nemen. Nu al zijn er duizenden inwoners hervestigd. Egypte telt momenteel ongeveer 103 miljoen inwoners en de bevolking blijft aangroeien.