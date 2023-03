Duits verzet dreigt Europees verbod op benzine- en dieselauto’s vanaf 2035 te blokkeren

Dat nieuwe benzine- en dieselauto’s tegen 2035 van de Europese wegen zouden verdwijnen, leek een voldongen feit, maar in de laatste rechte lijn dreigt de besluitvormingsmotor te sputteren. Er is immers onenigheid ontstaan in de Duitse regering, waardoor ook de goedkeuring op Europees niveau onzeker wordt.

Het Europees Parlement had in februari al de zegen gegeven aan het compromis dat vorig najaar met de lidstaten was bereikt over het verbod op nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035. Het compromis moet ook nog goedgekeurd worden onder de lidstaten, en dat leek slechts een formaliteit, maar dat was zonder de Duitse minister van Transport Volker Wissing gerekend. Hij dreigt ermee de Duitse instemming te blokkeren.

Wissing beklemtoont dat auto’s met een verbrandingsmotor ook na 2035 nog steeds toegelaten moeten worden wanneer ze rijden op e-fuels, brandstoffen gemaakt op basis van koolstofvrije grondstoffen. Volgens hem moeten alle technologische opties open gehouden worden. “We hebben nood aan e-fuels, want er is geen alternatief om ons wagenpark klimaatneutraal te beheren”, stelde hij woensdag op televisiezender ARD.

Wissing eist dat de Europese Commissie hiervoor een voorstel presenteert. Dat was volgens de minister ook onderdeel van de positie die de lidstaten in juni hadden vastgelegd met het oog op hun onderhandelingen met het Europees Parlement, en de reden waarom zijn liberale partij FDP destijds binnen de coalitie in Berlijn zijn fiat gaf voor de Duitse instemming in de Europese Ministerraad.

Zonder Duitse steun dreigen problemen op Europees niveau. Daar moet het compromis het fiat krijgen van minstens 15 landen die minstens 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Desondanks houdt Zweden, dat momenteel de Europese ministerraden en de vergaderingen van de lidstaten op diplomatiek niveau leidt, vast aan een geplande stemming aanstaande dinsdag, zo bevestigde een woordvoerder woensdag.

Het geeft de Duitse regering nog even de tijd om de violen te stemmen. De gesprekken lopen nog, zo verluidde woensdag bij het door de groene coalitiepartner geleide ministerie van Milieu. Bij de groene achterban luidt de kritiek heviger. Volgens senator Maike Schaefer laten Wissing en de FDP hun oren hangen naar de autolobby en is de inzet van e-fuels niets meer dan “wensdenken van verbrandingsfetisjisten”.