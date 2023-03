Gerecht verdenkt koppel uit Parijs ervan hun twaalfjarige dochter te prostitueren

Een 27-jarige moeder en haar partner worden ervan verdacht hun twaalfjarige dochter tegen betaling te hebben uitgeleend voor seksuele handelingen aan een zeventiger. De vrouw en de zeventiger zijn aangehouden. De vader is samen met de minderjarige op de vlucht geslagen, de twee worden opgespoord. Daarover bericht de Franse krant Le Parisien.

Een gerechtelijke bron bevestigt aan het Franse persagentschap AFP dat een gerechtelijk onderzoek naar de feiten werd opgestart op 22 februari. De zeventiger is door de speurders ondervraagd over seksuele agressie ten aanzien van een minderjarige jonger dan vijftien jaar en mensenhandel van een minderjarige. De moeder van het meisje wordt vervolgd voor mensenhandel ten aanzien van een minderjarige. De twee werden in voorlopige hechtenis geplaatst.

Nog volgens de krant zouden de vier betrokkenen zich in een bioscoop in Parijs hebben bevonden op 19 februari toen agenten tussenkwamen. De moeder werd opgepakt en ook de zeventiger, die op dat moment op heterdaad betrapt werd toen hij zedenfeiten pleegde op het meisje. Hij zou de ouders net geen 90.000 euro hebben betaald om zijn seksuele lusten te mogen botvieren op het meisje.

Een bron nabij het onderzoek meent dat de feiten zich gedurende vele jaren hebben afgespeeld. Beide ouders van het meisje hebben de Roemeense nationaliteit.