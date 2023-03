Voetballertje krijgt racistische ‘tattoo’ in campagne tegen discriminatie in het voetbal: “Sommigen zullen dit misschien choquerend vinden”

Met een opmerkelijke video waarin een jonge voetballer een racistisch scheldwoord op zijn gezicht getatoeëerd krijgt start de Belgische voetbalwereld een bewustmakingscampagne rond discriminatie op en naast het veld. Dat dat nodig is, bewijzen nieuwe cijfers: met 590 incidentmeldingen in 2022 is er sprake van meer dan een verdubbeling op een jaar.

De clip kadert in een nieuwe campagne van de Koninklijke Belgische Voetbal Bond (KBVB), de Pro League, Voetbal Vlaanderen en zijn Waalse tegenhanger ACFF om discriminatie aan de kaak te stellen. “De tattoo uit de clip symboliseert perfect hoe iemand op jonge leeftijd voor de rest van zijn of haar leven getekend kan worden door discriminatie”, aldus Samia Ahrouch, inclusiemanager van de KBVB.

Het jongetje uit de clip is een acteur, maar de video is wel geïnspireerd op een concreet en recent geval van een achtjarig Limburgs spelertje dat tijdens een wedstrijd onder meer ‘makak’ en ‘bruine aap’ naar het hoofd geslingerd kreeg door een voetbalouder langs de zijlijn.

“Sommigen zullen deze campagne misschien choquerend vinden, omdat we het woord ‘makak’ echt tonen”, zegt Michael Schockaert, als marketingmanager van de KBVB een van de bedenkers. “Maar eerlijk: ik vind het een pak choquerender dat dit woord gewoon elk weekend wel ergens op of rond een voetbalveld geroepen wordt.”

Twee jaar geleden werd het actieplan Come Together, voor meer inclusie in het voetbal, opgestart. Dat er nog werk aan de winkel is, bewijzen de nieuwste cijfers. In 2022 waren er 590 meldingen van discriminatie op en langs de Belgische velden. Een jaar eerder waren dat er 237.

De volledige video voor de campagne